Terrorismo, a “Frontiere” Franco Di Mare si chiede: “La guerra è finita?” (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – “La guerra è finita?” è l’interrogativo affrontato da Franco Di Mare nella puntata di “Frontiere” di domani, sabato 8 maggio, alle 16.30 su Rai3. Dal 2008 il 9 maggio, data dell’anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in Via Caetani, è il Giorno della Memoria delle vittime del Terrorismo. Ad oggi si contano 378 vittime di una guerra non dichiarata e, anche in seguito ai recenti arresti dell’operazione “Ombre rosse” in Francia, c’è da chiedersi se le ferite degli anni di piombo siano davvero finalmente chiuse. Ma qual è il vero bilancio degli anni di piombo? Cos’altro dobbiamo scoprire e capire sull’attacco al cuore dello Stato e sui 55 giorni del sequestro Moro? Quelle “Ombre rosse” anche se oggi cambiate, invecchiate e malate, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – “La?” è l’interrogativo affrontato daDinella puntata di “” di domani, sabato 8 maggio, alle 16.30 su Rai3. Dal 2008 il 9 maggio, data dell’anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in Via Caetani, è il Giorno della Memoria delle vittime del. Ad oggi si contano 378 vittime di unanon dichiarata e, anche in seguito ai recenti arresti dell’operazione “Ombre rosse” in Francia, c’è darsi se le ferite degli anni di piombo siano davvero finalmente chiuse. Ma qual è il vero bilancio degli anni di piombo? Cos’altro dobbiamo scoprire e capire sull’attacco al cuore dello Stato e sui 55 giorni del sequestro Moro? Quelle “Ombre rosse” anche se oggi cambiate, invecchiate e malate, ...

