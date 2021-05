Tajani a Salvini: Draghi al Colle? Prematuro parlarne (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato ieri di una possibile candidatura del presidente del Consiglio Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Antonio Tajani, numero 2 di Forza Italia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leader della Lega Matteoha parlato ieri di una possibile candidatura del presidente del Consiglio Marioalla presidenza della Repubblica. Antonio, numero 2 di Forza Italia, ...

Copasir, Rai, ddl Zan: duello Lega - Fdi blocca ogni trattativa Salvini oggi se la prende con gli alleati che con i loro tentennamenti sui candidati sindaci hanno ... sfoghi a parte, prende tempo e non ha ancora fissato un vertice con Meloni e Antonio Tajani. ...

Forza Italia, a Catanzaro quasi tutti alla “corte” di Mangialavori: in dote i tesseramenti Finisce il flirt con la Lega di Abramo, Esposito ed Aiello: i maggiorenti rientrano nei ranghi di Forza Italia e puntano alle elezioni regionali ...

