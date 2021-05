Statosauri | rischi e occasioni della democrazia liquida ai tempi dei social

Leggi su wired

(Di venerdì 7 maggio 2021) Esistono avvenimenti, nella storiaciviltà umana, la cui influenza è così sproporzionata rispetto al proprio tempo da rappresentare una cesura con il passato, fenomeni talmente potenti da diventare lo spartiacque tra ciò che c’era prima e ciò che è arrivato dopo. Così è stato per l’uso sistematico del bronzo e del ferro, ad esempio – divenuti in seguito spunto per una periodizzazione sommariapreistoria – e la stessa cosa è accaduta con l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe, che segna oggi l’avvio convenzionale dell’età Moderna. Si tratta, com’è chiaro, di decisioni assunte a posteriori (la portata degli eventi appare naturalmente più chiara agli occhi dello storico) e ciò significa che nel nostro arco vitale potremo diventare noi stessi testimoni involontari di una rivoluzione. O potremmo esserlo già stati. È la tesi contenuta in ...