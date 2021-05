Si ribalta sulla ruspa sulla Provinciale per Oggiono | intervengono i pompieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ribalta sulla

la VOCE del TRENTINO

Intervento delle squadre di soccorso nella mattinata di venerdì 7 maggioStrada Provinciale che porta a Oggiono. Due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco con autogru e autopompa hanno lavorato lavorando per portare a termine la messa in ...Fa parlare di sé anche all'estero il ritrovamento della testa marmorea attribuita al... Articoli recenti Isernia allainternazionale, la CNN ha intervistato il Sindaco D'ApollonioL'ex comandante del Lra, il gruppo fondamentalista cristiano guidato da Joseph Kony, è ritenuto colpevole di omicidi, stupri, matrimoni forzati, gravidanze forzate e sfruttamento di bambini soldato ...ISERNIA - Una vera e propria ribalta internazionale per la città a seguito del ritrovamento della testa marmorea di Augusto.