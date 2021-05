Serie B, Salernitana a un passo dalla promozione: assembramenti vicino allo stadio Arechi (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande entusiasmo a Salerno, con la Salernitana sempre più vicina alla promozione aritmetica in Serie A. I tifosi si sono assembrati vicino allo stadio Arechi già nella giornata di oggi, in occasione della partita casalinga con l’Empoli che avrebbe potuto consentire l’accesso al massimo campionato ai campani. La festa è stata rimandata, ma il 2-0 conquistato oggi all’Arechi ha consentito comunque alla Salernitana di difendere il secondo posto in classifica: la certezza della promozione immediata, senza dover disputare i playoff, è legata all’esito dell’ultima partita di campionato, in programma lunedì pomeriggio a Pescara. Nella giornata di oggi oltre 500 sostenitori, dopo la partita, si sono ritrovati all’esterno ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande entusiasmo a Salerno, con lasempre più vicina allaaritmetica inA. I tifosi si sono assembratigià nella giornata di oggi, in occasione della partita casalinga con l’Empoli che avrebbe potuto consentire l’accesso al massimo campionato ai campani. La festa è stata rimandata, ma il 2-0 conquistato oggi all’ha consentito comunque alladi difendere il secondo posto in classifica: la certezza dellaimmediata, senza dover disputare i playoff, è legata all’esito dell’ultima partita di campionato, in programma lunedì pomeriggio a Pescara. Nella giornata di oggi oltre 500 sostenitori, dopo la partita, si sono ritrovati all’esterno ...

