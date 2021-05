Sequestrati altri 50 milioni di mascherine non a norma. (Di sabato 8 maggio 2021) Sanità, De Palma (Nursing Up): «Per lungo tempo le avrebbero indossate i nostri operatori sanitari. Dispositivi di protezione dieci volte inferiori alle norme base di sicurezza. Siamo indignati e diciamo basta con i giochi al massacro sulla pelle degli infermieri italiani!». «Apprendiamo, con un sentimento di preoccupazione ma anche di profonda indignazione, di un nuovo maxi sequestro di mascherine non a norma nel mondo della sanità italiana. Oltre 50 milioni di dispositivi di protezione facenti parte dell’ormai celebre lotto Arcuri “made in Cina”. La Guardia di Finanza di Gorizia non ha dubbi: non proteggono dal virus e sono state fornite alle Regioni dalla nostra prima struttura commissariale, quella appunto facente capo al numero uno di Invitalia. Pare che per settimane le abbiano adoperate infermieri e medici di tante realtà ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Sanità, De Palma (Nursing Up): «Per lungo tempo le avrebbero indossate i nostri operatori sanitari. Dispositivi di protezione dieci volte inferiori alle norme base di sicurezza. Siamo indignati e diciamo basta con i giochi al massacro sulla pelle degli infermieri italiani!». «Apprendiamo, con un sentimento di preoccupazione ma anche di profonda indignazione, di un nuovo maxi sequestro dinon anel mondo della sanità italiana. Oltre 50di dispositivi di protezione facenti parte dell’ormai celebre lotto Arcuri “made in Cina”. La Guardia di Finanza di Gorizia non ha dubbi: non proteggono dal virus e sono state fornite alle Regioni dalla nostra prima struttura commissariale, quella appunto facente capo al numero uno di Invitalia. Pare che per settimane le abbiano adoperate infermieri e medici di tante realtà ...

