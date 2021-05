Scuola, con i soldi in arrivo gli imprenditori faranno di tutto pur di non cambiare nulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Siamo tornati alla teorie confindustriali degli anni 80 e 90 del secolo scorso, quelle sfociate nelle tre I berlusconiane, Internet, Inglese e Impresa: la Scuola al servizio non già dello sviluppo sociale, economico e politico dell’intero paese, ma a quello degli imprenditori per i quali l’interesse pubblico coincideva, e coincide anche oggi, con il loro. L’espressione legislativa di questa idea fu la Riforma Moratti del 2003: a 14 anni scelta dell’indirizzo pressoché definitivo, alternanza Scuola-lavoro e altri cambiamenti che gli studenti hanno potuto assaggiare all’entrata in vigore. E’ la stessa cultura che ha affossato i Centri per l’Impiego, soppiantati dalle agenzie private di job placement, adeguatamente finanziate dallo Stato; poi la crescita abnorme del vasto mondo dei Caf di derivazione sindacale e padronale; poi ancora la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Siamo tornati alla teorie confindustriali degli anni 80 e 90 del secolo scorso, quelle sfociate nelle tre I berlusconiane, Internet, Inglese e Impresa: laal servizio non già dello sviluppo sociale, economico e politico dell’intero paese, ma a quello degliper i quali l’interesse pubblico coincideva, e coincide anche oggi, con il loro. L’espressione legislativa di questa idea fu la Riforma Moratti del 2003: a 14 anni scelta dell’indirizzo pressoché definitivo, alternanza-lavoro e altri cambiamenti che gli studenti hanno potuto assaggiare all’entrata in vigore. E’ la stessa cultura che ha affossato i Centri per l’Impiego, soppiantati dalle agenzie private di job placement, adeguatamente finanziate dallo Stato; poi la crescita abnorme del vasto mondo dei Caf di derivazione sindacale e padronale; poi ancora la ...

