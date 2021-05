Ryan Reynolds e la sua idea per il reboot de I Fantastici Quattro (Di venerdì 7 maggio 2021) Ryan Reynolds sta conducendo una campagna ironica per la band del film It’s Always Sunny in Philadelphia per interpretare i Fantastici Quattro nel film di supereroi. La serie irriverente è la commedia live-action più longeva sulla TV americana, in onda dal 2005. It’s Always Sunny si concentra sui proprietari di un bar di Philadelphia, collettivamente L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Deadpool 3 è l’unico modo per Wolverine di apparire in MCU ZERO: nuova serie tv netflix tutta italiana 007 a Matera: a breve le riprese del nuovo film Teatri e cinema di nuovo aperti dal 15 giugno Star Trek raggiunge 800 episodi TV e film Finding ‘Ohana – Trailer del nuovo film Netflix Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 maggio 2021)sta conducendo una campagna ironica per la band del film It’s Always Sunny in Philadelphia per interpretare inel film di supereroi. La serie irriverente è la commedia live-action più longeva sulla TV americana, in onda dal 2005. It’s Always Sunny si concentra sui proprietari di un bar di Philadelphia, collettivamente L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Deadpool 3 è l’unico modo per Wolverine di apparire in MCU ZERO: nuova serie tv netflix tutta italiana 007 a Matera: a breve le riprese del nuovo film Teatri e cinema di nuovo aperti dal 15 giugno Star Trek raggiunge 800 episodi TV e film Finding ‘Ohana – Trailer del nuovo film Netflix

