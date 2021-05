Recovery | Draghi | ' 6 mld a politiche lavoro e 14 a infrastrutture Sud'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dal'inviata Ileana Sciarra) - Con le risorse delPlan "verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare leattive del mercato del. Il Piano prevede un Programma per l'occupabilità e le competenze, destinato alla formazione e alla riqualificazione di coloro che devono cambiareo che sono alla ricerca di una prima occupazione, seguendo l'esempio del Programma europeo di garanzia per i giovani. 4,6 miliardi di euro sono destinati ad accrescere il numero di asili nido e di scuole materne, alleviando il carico delle madri lavoratrici. Sono previste anche misure di lotta alla povertà infantile". Così il premier Mario, intervenendo al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto. "L'Italia sostiene il progetto di proposta ...

... molti sindaci non sono stati sufficientemente coinvolti dai governi nei rispettiviPlan, noi dal governosiamo stati coinvolti ma tutte le città devono essere sempre più coinvolte. A ...Non è meglio chese ne resti a Palazzo Chigi a occuparsi dele rassicurare l'Europa?. In Europa si pensa ancora che Palazzo Chigi conti più del Quirinale?Condividi questo articolo:Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dal’inviata Ileana Sciarra) – Con le risorse del Recovery Plan “verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare le politiche attive del mercato ...“Già prima della pandemia la nostra società e il mercato del lavoro presentavano delle spaccature profonde, le diseguaglianze di genere e territoriali a livello regionale c’erano già. Il livello di di ...