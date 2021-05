(Di venerdì 7 maggio 2021) In centinaia con bandiere e cartelloni si sono riversati in piazza questa mattina per esprimere solidarietà alla famiglia della giovanea e invocare maggiore sicurezza sul lavoro

Advertising

Andyphone : RT @RaiNews: #Prato, la protesta di operai e sindacati dopo la tragica morte di #Luana D'Orazio - vincenzodeang1 : RT @RaiNews: #Prato, la protesta di operai e sindacati dopo la tragica morte di #Luana D'Orazio - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Prato, la protesta di operai e sindacati dopo la tragica morte di #Luana D'Orazio - RaiNews : #Prato, la protesta di operai e sindacati dopo la tragica morte di #Luana D'Orazio - Giordan85377483 : RT @fabrizio19651: PRATO: Sciopero generale di 4 ore e presidio a Prato in piazza delle Carceri, dalle 10 alle 12, venerdì 7 maggio per Lua… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato protesta

È cominciato da poco il presidio dei lavoratori dei sindacati Cgil Cisl e Uil di, organizzato in seguito all'incidente sul lavoro che lunedì è costato la vita a Luana D'Orazio,...inda ...Tutta la panchina della Pallamano Chiaravallevivacemente, perfino la squadra avversaria ed il personale presente al palasport difanno presente la cosa ma niente da fare. Il gol del ...PRATO: In piazza delle Carceri lavoratori riuniti per il presidio indetto dopo la morte della giovane mamma operaia di 22 anni in un'azienda tessile ...È cominciato da poco il presidio dei lavoratori dei sindacati Cgil Cisl e Uil di Prato, organizzato in seguito all'incidente sul lavoro che lunedì è costato la vita a Luana D'Orazio, operaia di 22 ann ...