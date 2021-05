Piscine e palestre, le date e le regole per le riaperture (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 26 aprile, come previsto dall’ultimo decreto del presidente Draghi è stata nuovamente consentita la pratica degli sport di contatto all’aperto nelle regioni in zona gialla, pur senza l’accesso agli spogliatoi. Nel mese di maggio, con quasi tutta l’Italia in zona gialla o arancione e il numero dei contagi in diminuzione grazie alla spinta della campagna vaccinale, si torna a parlare di nuovo di riaperture e in particolare del graduale ritorno all’attività sportiva di base, con la riapertura delle Piscine all’aperto, delle palestre e del ritorno del pubblico nei palazzetti e negli stadi. palestre e Piscine, le date delle riaperture Il 15 maggio è la giornata della riapertura delle Piscine pubbliche e private all’aperto nelle regioni in zona gialla. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 26 aprile, come previsto dall’ultimo decreto del presidente Draghi è stata nuovamente consentita la pratica degli sport di contatto all’aperto nelle regioni in zona gialla, pur senza l’accesso agli spogliatoi. Nel mese di maggio, con quasi tutta l’Italia in zona gialla o arancione e il numero dei contagi in diminuzione grazie alla spinta della campagna vaccinale, si torna a parlare di nuovo die in particolare del graduale ritorno all’attività sportiva di base, con la riapertura delleall’aperto, dellee del ritorno del pubblico nei palazzetti e negli stadi., ledelleIl 15 maggio è la giornata della riapertura dellepubbliche e private all’aperto nelle regioni in zona gialla. ...

