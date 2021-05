Pareggio amaro tra Lecce e Reggina: finisce 2-2 (Di venerdì 7 maggio 2021) Pareggio amaro tra Lecce e Reggina che allo stadio Via del Mare non vanno oltre il 2-2. Entrambe le squadre si sarebbero aspettate qualcosa in più da questa 37esima giornata di Serie B. La sfida tra pugliesi e calabri si è giocata oggi venerdì 7 maggio allo stadio Via del Mare. Con questo Pareggio le due formazioni guadagnano un punto ciascuno. Punto che lascia indietro il Lecce e non serve a molto alla Reggina. Le dichiarazioni pre Lecce – Reggina Pareggio amaro tra Lecce e Reggina: com’è andata la partita? Se si osserva l’andamento generale della gara, la partita è stata combattuta, mai noiosa e piena di belle azioni. Se invece si guarda il risultato, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021)trache allo stadio Via del Mare non vanno oltre il 2-2. Entrambe le squadre si sarebbero aspettate qualcosa in più da questa 37esima giornata di Serie B. La sfida tra pugliesi e calabri si è giocata oggi venerdì 7 maggio allo stadio Via del Mare. Con questole due formazioni guadagnano un punto ciascuno. Punto che lascia indietro ile non serve a molto alla. Le dichiarazioni pretra: com’è andata la partita? Se si osserva l’andamento generale della gara, la partita è stata combattuta, mai noiosa e piena di belle azioni. Se invece si guarda il risultato, ...

