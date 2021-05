Monitoraggio Iss, ancora in crescita l’indice Rt. Le Regioni che cambiano colore (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus, il Monitoraggio Iss del 7 maggio: indice Rt cresce ancora. Le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio. È ancora in crescita l’indice Rt medio nazionale che nell’ultimo Monitoraggio Iss si attesta a 0,89, ancora sotto la soglia di allarme ma in un tendenza preoccupante. Anche perché i dati del 7 maggio ancora non fotografano la situazione post-riaperture del 26 aprile. La buona notizia è rappresentata invece dal fatto che il dato relativo all’incidenza è in calo. Coronavirus in Italia, il Monitoraggio Iss del 7 maggio I dati del Monitoraggio evidenziano un indice Rt medio nazionale ancora in crescita e che arriva a ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus, ilIss del 7 maggio: indice Rt cresce. Leche potrebbero cambiaredal 10 maggio. ÈinRt medio nazionale che nell’ultimoIss si attesta a 0,89,sotto la soglia di allarme ma in un tendenza preoccupante. Anche perché i dati del 7 maggionon fotografano la situazione post-riaperture del 26 aprile. La buona notizia è rappresentata invece dal fatto che il dato relativo all’incidenza è in calo. Coronavirus in Italia, ilIss del 7 maggio I dati delevidenziano un indice Rt medio nazionaleine che arriva a ...

