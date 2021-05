Meghan Markle accusata di plagio (Di venerdì 7 maggio 2021) Meghan Markle sta per debuttare come scrittrice per libri per bambini. Il suo volume illustrato “The Bench”, “La Panchina”, non è ancora uscito, ma sono già spuntate le prime polemiche. Molti l’hanno accusata di aver copiato titolo, copertina e storia di “The Boy on the Beach” di Corrinne Averiss. Che però, su Twitter, l’ha difesa, sottolineando la differenza tra i due testi. Ci sono state anche altre critiche. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021)sta per debuttare come scrittrice per libri per bambini. Il suo volume illustrato “The Bench”, “La Panchina”, non è ancora uscito, ma sono già spuntate le prime polemiche. Molti l’hannodi aver copiato titolo, copertina e storia di “The Boy on the Beach” di Corrinne Averiss. Che però, su Twitter, l’ha difesa, sottolineando la differenza tra i due testi. Ci sono state anche altre critiche. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MassimoFaggioli : rivendicare la libertà e l'emancipazione dall'istituzione, ma anche esigere la protezione che soltanto l'istituzion… - VanityFairIt : Qualcuno la attacca per la firma («duchessa di Sussex»), altri la criticano per aver annunciato il progetto pochi g… - zazoomblog : Harry e Meghan Markle finalmente la nuova foto di Archie (2 anni): quant’è cresciuto! - #Harry #Meghan #Markle… - coldblackarrow : @ilsidero rispettami, io sono una donna di élite. Mi trovi dal parrucchiere a fare gossip su Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle, il suo libro per bambini travolto dalle accuse (anche di plagio) -