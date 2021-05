Mediaset Spagna, utile netto a 36,7 milioni di euro: riparte la pubblicità (Di venerdì 7 maggio 2021) Mediaset España ha registrato nel primo trimestre ricavi totali per 184 milioni di euro, di cui 171 milioni dalla pubblicità. I costi sono scesi del 18,4% a 132,6 milioni di euro. L' Ebitda si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021)España ha registrato nel primo trimestre ricavi totali per 184di, di cui 171dalla. I costi sono scesi del 18,4% a 132,6di. L' Ebitda si ...

