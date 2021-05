L'Oms non vuole rendere noto l'originale del file che restrinse la definizione di 'caso sospetto Covid' (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - “Spiacenti, ma non è disponibile”. Così l'Oms, contattata via mail dall'AGI, ha risposto alla richiesta di rendere noto il contenuto del documento in formato word da cui è stato generato il pdf delle ‘linee guida' “retrodatate” che il 21 gennaio 2020 hanno ristretto la nozione di caso sospetto Covid. L'indicazione in esse era quella di escludere di sottoporre al tampone chi presentava sintomi respiratori ma non era stato in Cina. Un input recepito pochi giorni dopo, il 27 gennaio, dal Ministero della Salute. Il documento fu modificato? Dai metadati del documento ufficiale in pdf era emersa nei giorni scorsi quella che Consuelo Locati, l'avvocato rappresentante delle vittime, aveva definito “una gravissima anomalia”, cioè che il file in pdf era stato “creato” il 23 gennaio, ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - “Spiacenti, ma non è disponibile”. Così l'Oms, contattata via mail dall'AGI, ha risposto alla richiesta diil contenuto del documento in formato word da cui è stato generato il pdf delle ‘linee guida' “retrodatate” che il 21 gennaio 2020 hanno ristretto la nozione di. L'indicazione in esse era quella di escludere di sottoporre al tampone chi presentava sintomi respiratori ma non era stato in Cina. Un input recepito pochi giorni dopo, il 27 gennaio, dal Ministero della Salute. Il documento fu modificato? Dai metadati del documento ufficiale in pdf era emersa nei giorni scorsi quella che Consuelo Locati, l'avvocato rappresentante delle vittime, aveva definito “una gravissima anomalia”, cioè che ilin pdf era stato “creato” il 23 gennaio, ...

