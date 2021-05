LIVE Taekwondo | Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA | parte la rincorsa a Tokyo di Simone Alessio

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 Campione del mondo nei -74 kg nel 2019,è accreditato della terza testa di serie nei -80 kg e debutterà agli ottavi di finale contro il macedone Filip Dodevski, bronzo agli Europei Under21 nel 2019 nella categoria dei -87 kg. 07.35 Le categorie in gara oggi sono: uomini -58 kg e -80 kg e donne -49 kg e -67 kg. Per l’Italia, un solo atleta in gara oggi, il più atteso, il campione d’Europache una ventina di giorni fa si è laureato campione continentale proprio in questo impianto. 07.30 Buongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata del torneo di qualificazione olimpica di2021 che si svolge al Grand Hotel Millennium di Sofia ...