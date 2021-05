L'ex presidente della Camera commenta la malattia (Di venerdì 7 maggio 2021) L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha raccontato dell'intervento subito per la rimozione del tumore alle ossa che l'aveva colpita. Laura Boldrini: “Tumore scoperto per caso, pensavo fosse sciatica. Mi ha salvato un’amica” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) L'exLaura Boldrini ha raccontato dell'intervento subito per la rimozione del tumore alle ossa che l'aveva colpita. Laura Boldrini: “Tumore scoperto per caso, pensavo fosse sciatica. Mi ha salvato un’amica” su Notizie.it.

Advertising

ItalyinBH : Grazie presidente @SergioSRoficial. La maglietta del #centenario del @Cruzeiro con i colori dell'???? in omaggio alle… - AzzolinaLucia : Sulla vicenda dei voli di Stato usati anche per andare in vacanza le uniche parole della Presidente del Senato Case… - M5S_Europa : Le parole di #vonderLeyen sono un riconoscimento al lavoro di @GiuseppeConteIT durante la fase più acuta della… - TruppenStrunz : Nel caso volessero fare una Presidente della Repubblica che non se ne starebbe muta con uno scandalo nella magistr… - CorsieRincorsi : RT @ILibrofili: John Freeman è critico letterario e scrittore. Già presidente del National Book Critics Circle. #Mappe è il suo debutto po… -