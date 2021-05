Il piano di governo e militari contro le aggressioni libiche. In attesa di un accordo politico

(Di venerdì 7 maggio 2021) Fonti qualificate delspiegano che le duein quattro giorni da parte di motovedettepescherecci italiani molto al largo della Libia sarebbero finite entrambe con due sequestri se non fosse intervenuta la Marina militare. E questi interventi fanno parte di una nuova politica dell’Italia, che non vuole farsi più cogliere impreparata e passiva dalle azioni ostilii pescherecci. Lunedì 3 maggio ci hanno provato le forze del generale Khalifa Haftar e giovedì 6 maggio ci ha provato la Guardia costiera di Misurata, città stato alleata con Tripoli. In entrambi i casi i libici hanno sparato in mare aperto, hanno colpito le imbarcazioni italiane e poi le hanno abbordate per salire. Di solito questefinivano con la confisca di tutto il pescato ...

Advertising

matteorenzi : Sulla strana vicenda della #signorainAutogrill @ilriformista la tocca piano. Chi pensa di intimorirmi ha sbagliato… - LegaSalvini : ??GOVERNO, #SALVINI INCONTRA IL MONDO DELLE #PISCINE: “RIAPERTURE ENTRO FINE MESE E IMPONENTE PIANO RISTORI” Incont… - raffaellapaita : 'Abbiamo ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Comprende riforme e investimenti per la t… - Roky99760738 : RT @FrancescaPontan: Oltre 500mila vaccini al giorno da fine aprile, più di 21 milioni di italiani vaccinati Si programmano riaperture e la… - CardelliAc : RT @FrancescaPontan: Oltre 500mila vaccini al giorno da fine aprile, più di 21 milioni di italiani vaccinati Si programmano riaperture e la… -

Ultime Notizie dalla rete : piano governo

Governo

Due abbordaggi in quattro giorni a largo della Libia. Il precedente di settembre, con il sequestro dei pescatori italiani da parte di Haftar, ha cambiato le regole. È chiaro che non si tratta più ...... sebbene coerenti con gli obiettivi per la transizione ecologica previsti dal PNRR, non trovano alcun riscontro tangibile nelle misure di sostegno previste dal. Il" questo l'appello ...Per i ristori alle imprese il governo salva il criterio del calo del fatturato, ampliando però la platea dei beneficiari, creando un doppio binario.Quasi 2.500 pagine trasmesse a Bruxelles con il cronoprogramma degli investimenti. Una task force di 300 persone al Tesoro per monitorare l’attuazione dei progetti ...