I servizi segreti non solo il male. Per me il servizio di Report è inconsistente (Di venerdì 7 maggio 2021) Andiamo con ordine. Il video di Report sull'incontro tra Renzi e Marco Mancini in autogrill per me è degno di essere annoverati fra i peggiori servizi pubblici della storia della televisione italiana. Ma non per le cose già ampiamente dette in questi giorni ma per un concetto di fondo che Report insinua anche esplicitamente nel proprio servizio, ossia, mettere in cattiva luce chi ricopre un ruolo nei servizi segreti. Un termine che oramai è abusato e anacronistico, perché di segreto in alcuni casi non c'è nulla. Visto che molti nomi di agenti sono ormai pubblici. Si parla di servizi segreti e di 007 come se dette persone siano completamente estranee alla nostra società e alle nostre istituzioni. Ma è bene ricordare che le nostre donne e i nostri ...

