I Coldplay ci portano nello spazio per lanciare «Higer Power»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Una presentazione immensa, capace di valicare i confini della Terra, ha accompagnato i Coldplay nel lancio del nuovo singolo, Higher Power. La band, guidata da Chris Martin, ha deciso di chiedere la collaborazione di un astronauta per portare al pubblico musica inedita. Così, mentre in Italia si è fatta notte, negli Stati Uniti, il gruppo è entrato in contatto video con Thomas Pesquet, astronauta francese a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la stessa che un domani dovrebbe ospitare la produzione di film e show televisivi. Una diretta Youtube di appena dieci minuti ha reso Pesquet protagonista di un lancio senza precedenti, diffuso poi su tutte le piattaforme social. https://www.youtube.com/watch?v=gXgf5smLEgQ

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coldplay portano

Sky Tg24

I Gorillaz e Banksy vedi anche I Lost cinel mondo di Banksy con un inno alla vita: il ... Tina Turner, gli Iron Maiden, Kylie Minogue, i Roxette, i Pet Shop Boys, i Radiohead, ie i ...I Gorillaz e Banksy vedi anche I Lost cinel mondo di Banksy con un inno alla vita: il ... Tina Turner, gli Iron Maiden, Kylie Minogue, i Roxette, i Pet Shop Boys, i Radiohead, ie i ...Alla vigilia della gara con il Monza parla il tecnico e cita la storia dei Coldplay per motivare i suoi ragazzi. Stagione finita per la punta ex Trapani.Sì, era proprio tutto vero: gli indizi disseminati sui social (e non solo) dai Coldplay portavano sul serio a una gran bella notizia. C'è nuova musica in arrivo. Per l'esattezza, si tratta di una nuov ...