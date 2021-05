GP Spagna | FP2 | Mercedes davanti | un ottimo Leclerc è 3°

(Di venerdì 7 maggio 2021)a tutti nelle prove libere 2 del Gran Premio di. Miglior tempo per Lewis Hamilton, che ha conclusoa Bottas e. L'altra Ferrari di Sainz ha concluso invece in ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Lewis comanda il gruppo dopo il venerdì (?? #FP2) ?? Max vicino sul passo gara, Alpine in top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ? Ferrari vicina a Mercedes sul giro secco (?? -30’ #FP2) ?? In top-5 c'è anche Alonso Il LIVE ?… - FTraiettoria : Lewis Hamilton si prende le FP2 del GP di Spagna. 3° Leclerc, alle spalle di Bottas - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Spagna 2021, FP2: Hamilton e Bottas precedono Leclerc ? di Matteo Pittaccio ?? - matteopittaccio : Completato il venerdì a Barcellona: Mercedes davanti con Hamilton e Bottas ma subito dietro c'è la Ferrari con Char… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna FP2

Vedremo che cosa lo spagnolo della Rossa sarà in grado di fare fin da oggi a Barcellona: diamo il via alla diretta della Formula 1 per ladel Gp di2021!. (agg Michela Colombo) BOTTAS ...GP: Barcellona banco prova per antonomasia Mercedes davanti, Max senza riferimento sul giro secco Le Mercedes a Barcellona dominano, dal punto di vista prestazionale, dall'introduzione dell'...MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo del venerdì di libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò il pilota inglese della Mercedes h ...MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo del venerdí di libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmeló il pilota inglese della Mercedes h ...