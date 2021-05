Giustizia: Salvini, ‘referendum un aiuto a Draghi, nessuna sfiducia verso Cartabia’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) – “è un aiuto a Draghi, per superare i blocchi e i litigi in Parlamento. Ho letto alcune ricostruzioni fantasiose dei giornali e davvero non capisco: i referendum sono la massima espressione della democrazia, perché dovrebbero essere un segnale di ostilità verso il Governo?”. Lo dice Matteo Salvini in una intervista a ‘Huffington post’ sui referendum della Lega con i Radicali sulla Giustizia. “I referendum sono la massima espressione della democrazia, nessuna sfiducia al ministro Cartabia o al Governo. L’ho detto all’inizio e lo ripeto: saranno un aiuto a Draghi. I veri schiaffi, se di questo vogliamo parlare, sono gli scandali degli ultimi mesi tra logge segrete, correnti e rivelazioni di Palamara….”, spiega ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) – “è un, per superare i blocchi e i litigi in Parlamento. Ho letto alcune ricostruzioni fantasiose dei giornali e davvero non capisco: i referendum sono la massima espressione della democrazia, perché dovrebbero essere un segnale di ostilitàil Governo?”. Lo dice Matteoin una intervista a ‘Huffington post’ sui referendum della Lega con i Radicali sulla. “I referendum sono la massima espressione della democrazia,al ministro Cartabia o al Governo. L’ho detto all’inizio e lo ripeto: saranno un. I veri schiaffi, se di questo vogliamo parlare, sono gli scandali degli ultimi mesi tra logge segrete, correnti e rivelazioni di Palamara….”, spiega ...

