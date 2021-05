Frosinone-Vicenza: formazioni e dove vederla (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi 7 Maggio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si disputerà la gara Frosinone-Vicenza di Serie B. Il Frosinone si trova all’undicesimo posto con 46 punti e arriva da una sconfitta con la Salernitana, un pareggio con il Cittadella e una sconfitta col Pordenone. Dopo sono arrivate invece due vittorie con Pisa e Spal. Il Vicenza si trova al quattordicesimo posto con 44 punti e arriva da tre sconfitte con Ascoli, Reggina, Lecce e una vittoria con l’Entella, e infine una nuova sconfitta con il Brescia. Cremonese-Pescara: probabili formazioni Frosinone-Vicenza: probabili formazioni Frosinone (3-5-2): Bardi, Brighenti, Szyminski, Capuano, Salvi, Rohdén, Maiello, Kastanos, Zampano, Novakovich, Parzyszek. Allenatore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi 7 Maggio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si disputerà la garadi Serie B. Ilsi trova all’undicesimo posto con 46 punti e arriva da una sconfitta con la Salernitana, un pareggio con il Cittadella e una sconfitta col Pordenone. Dopo sono arrivate invece due vittorie con Pisa e Spal. Ilsi trova al quattordicesimo posto con 44 punti e arriva da tre sconfitte con Ascoli, Reggina, Lecce e una vittoria con l’Entella, e infine una nuova sconfitta con il Brescia. Cremonese-Pescara: probabili: probabili(3-5-2): Bardi, Brighenti, Szyminski, Capuano, Salvi, Rohdén, Maiello, Kastanos, Zampano, Novakovich, Parzyszek. Allenatore: ...

