Franco Talarico: l’assessore della Regione Calabria lascia i domiciliari e torna in Giunta (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex segretario dell’Udc calabrese Franco Talarico ha preso parte, lunedì scorso, alla riunione della Giunta regionale alla Cittadella a Catanzaro, di cui è componente con le deleghe a Bilancio e Personale. Talarico, coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro ‘Basso profilo’, lo avevano sospeso dall’incarico nei mesi scorsi, in quanto sottoposto ad una misura restrittiva. Nel periodo di assenza le deleghe sono state prese in carico dal presidente facente funzioni della Giunta Nino Spirlì. Talarico, scrive oggi il Fatto è indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dai pm della Dda di Catanzaro. A gennaio i magistrati hanno chiesto e ottenuto dal gip gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex segretario dell’Udc calabreseha preso parte, lunedì scorso, alla riunioneregionale alla Cittaa Catanzaro, di cui è componente con le deleghe a Bilancio e Personale., coinvolto nell’inchiestaDda di Catanzaro ‘Basso profilo’, lo avevano sospeso dall’incarico nei mesi scorsi, in quanto sottoposto ad una misura restrittiva. Nel periodo di assenza le deleghe sono state prese in carico dal presidente facente funzioniNino Spirlì., scrive oggi il Fatto è indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dai pmDda di Catanzaro. A gennaio i magistrati hanno chiesto e ottenuto dal gip gli ...

MimidiRosa1 : RT @LaNotiziaTweet: Franco Talarico: l'assessore della Regione Calabria lascia i domiciliari e torna in Giunta - LaNotiziaTweet : Franco Talarico: l'assessore della Regione Calabria lascia i domiciliari e torna in Giunta - pillamaro : («Il ritorno in giunta di Franco Talarico merita una netta censura politica») è stato pubblicato su… - reggiotv : «Il ritorno in giunta di Franco Talarico merita una netta censura politica. L’assessore della Regione Calabria al… - Czinforma : -