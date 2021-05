Florenzi: “Mourinho una boccata d’ossigeno per la Roma, spero nello scudetto” (Di venerdì 7 maggio 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi, giocatore del Psg, ha parlato della Serie A e del suo futuro: “Resterò sempre un tifoso della Roma, questo nessuno può togliermelo. Mi auguro che Mourinho possa davvero far bene. Il contesto Romano è difficile ma lui è uno dei migliori in assoluto, è una boccata d’ossigeno. scudetto? Lo spero, se non altro da tifoso per andare a festeggiare al Circo Massimo…”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro, giocatore del Psg, ha parlato della Serie A e del suo futuro: “Resterò sempre un tifoso della, questo nessuno può togliermelo. Mi auguro chepossa davvero far bene. Il contestono è difficile ma lui è uno dei migliori in assoluto, è una? Lo, se non altro da tifoso per andare a festeggiare al Circo Massimo…”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoASRoma : PAROLA DI EX Florenzi: “Mourinho una boccata d’ossigeno per l’ambiente, può gestire il contesto romano” - ReteSport : ?? Alessandro #Florenzi è ancora in bilico tra #Psg e #Roma, con Conte che lo vorrebbe all'Inter L'esterno gialloro… - Paroladeltifoso : Florenzi torna a parlare della Roma e di Mourinho, cosa ha detto - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Florenzi: '#Inter, le voci fanno piacere! #Mourinho? Non potranno togliermi...' ? - SOSFanta : ?? #Florenzi: '#Inter, le voci fanno piacere! #Mourinho? Non potranno togliermi...' ? -