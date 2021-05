Ellen DeGeneres si è trasferita a casa di Courteney Cox: "Ma non ho problemi coniugali" (Di venerdì 7 maggio 2021) Ellen DeGeneres si è trasferita a casa di Courteney Cox, raccontando però di non avere problemi coniugali con sua moglie Portia de Rossi. Ellen DeGeneres ha raccontato di essersi trasferita a casa di Courteney Cox dopo aver venduto la sua casa a Beverly Hills, specificando però di non avere problemi coniugali con sua moglie Portia de Rossi. Nell'episodio di giovedì del The Ellen DeGeneres Show, la celebre conduttrice americana ha rivelato di essere andata a vivere a casa di Courteney Cox, protagonista della sitcom Friends e del franchise di Scream. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)si èdiCox, raccontando però di non averecon sua moglie Portia de Rossi.ha raccontato di essersidiCox dopo aver venduto la suaa Beverly Hills, specificando però di non averecon sua moglie Portia de Rossi. Nell'episodio di giovedì del TheShow, la celebre conduttrice americana ha rivelato di essere andata a vivere adiCox, protagonista della sitcom Friends e del franchise di Scream. ...

