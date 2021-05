(Di venerdì 7 maggio 2021) La politica è fatta non con 'i ricorsi in tribunale' ma con 'il consenso delle persone'. E ora, secondo Luigi Di, 'c'è grande consenso sua capo del Movimento. Tanti cittadini gli chiedono ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @LuigiDiMaio (Ministro degli Esteri): 'La storia del M5S sta andando verso Giuseppe #Conte e io soste… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'La storia del M5s va verso Conte, e io lo sostengo' #m5s - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'La storia del M5s va verso Conte, e io lo sostengo' #m5s - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'La storia del M5s va verso Conte, e io lo sostengo' #m5s - roostereyes : Di Maio è andato in visita in Libia, la Libia spara a tre pescherecci italiani, fine della storia. -

Ultime Notizie dalla rete : Maio storia

La7

E ora, secondo Luigi Di, 'c'è grande consenso su Conte a capo del Movimento. Tanti cittadini ... Per l'ex capo politico del M5s 'ladel Movimento sta andando verso Conte, e io sostengo ......del movimento sta andando verso Giuseppe. Se qualcuno vuol fare i ricorsi agli italiani non importa niente. Meno polemiche e più lavoro perché noi siamo pagati per lavorare", prosegue Di. ...La politica è fatta non con "i ricorsi in tribunale" ma con "il consenso delle persone". E ora, secondo Luigi Di Maio, "c'è grande consenso su Conte a capo del Movimento. Tanti cittadini gli chiedono ...Il ministro degli Esteri è sicuro che l’ex premier ormai è pronto a prendere la guida dei 5 Stelle che però cambieranno statuto. E annuncia una mozione di sfiducia a Durigon ...