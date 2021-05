Cuoco e Camicia – Roma

(Di sabato 8 maggio 2021)Via di Monte Polacco, 2/4 – 00184Tel. 06/88922987 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 12/15€, primi 14/15€, secondi 18/20€, dolci 9€ Giorno di chiusura: Lunedì. Tutti i giorni a pranzo OFFERTA In questo moderno bistrot si viene per gustare una cucina creativa ma allo stesso tempo rassicurante, composta da non troppi piatti preparati con buoni ingredienti, freschi e trattati con mano felice e costante. La nostra esperienza è iniziata con un gradevole benvenuto costituito da un supplì al ragù d’anatra con fungo alla brace e gel di pecorino, per continuare con un antipasto fresco e dagli accostamenti azzardati: calamaro scottato, melanzana affumicata, harissa e melone, quest’ultimo appena troppo prevaricante a turbare ...

