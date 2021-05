Covid India, oggi 3.915 morti e record contagi: i dati (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo record di contagi di coronavirus oggi in India. Secondo le news dell’ultimo bollettino ufficiale, sono 414.188 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore, con altri 3.915 morti. I casi attivi confermati, riporta il Times of India, sono 3.645.164. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti, sono 21.491.598 i contagi dall’inizio della pandemia e il bilancio dei morti è salito a 234.083 vittime. Il principale consigliere scientifico del governo di Nuova Delhi, K VijayRaghavan, ha ammesso che gli esperti non avevano previsto la ”ferocia” della seconda ondata e ha detto che nel Paese ”è inevitabile una terza ondata” della pandemia. A preoccupare è anche la nuova “variante a doppio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovodidi coronavirusin. Secondo le news dell’ultimo bollettino ufficiale, sono 414.188 i nuovi casi di-19 accertati nelle ultime 24 ore, con altri 3.915. I casi attivi confermati, riporta il Times of, sono 3.645.164. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti, sono 21.491.598 idall’inizio della pandemia e il bilancio deiè salito a 234.083 vittime. Il principale consigliere scientifico del governo di Nuova Delhi, K VijayRaghavan, ha ammesso che gli esperti non avevano previsto la ”ferocia” della seconda ondata e ha detto che nel Paese ”è inevitabile una terza ondata” della pandemia. A preoccupare è anche la nuova “variante a doppio ...

