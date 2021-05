Covid, gli uomini calvi rischiano 2,5 volte di più: uno studio americano spiega perché (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli uomini calvi rischiano 2,5 volte più degli altri di sviluppare forme gravi di Covid. È quanto emerge da uno studio internazionale guidato dalla società californiana di biotecnologie Applied Biology, alla quale ha partecipato anche la prestigiosa Brown University. Lo studio conferma quanto già emerso da una ricerca precedente svolta dalla Yale University che, come l’attuale, aveva preso le mosse dall’osservazione dei pazienti ricoverati: quelli affetti da alopecia androgenetica erano in percentuale molto di più degli altri. uomini calvi più a rischio col Covid a causa di un gene A determinare questo fenomeno sono, secondo quanto evidenziato dai ricercatori, motivi genetici: i geni alla base della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli2,5più degli altri di sviluppare forme gravi di. È quanto emerge da unointernazionale guidato dalla società californiana di biotecnologie Applied Biology, alla quale ha partecipato anche la prestigiosa Brown University. Loconferma quanto già emerso da una ricerca precedente svolta dalla Yale University che, come l’attuale, aveva preso le mosse dall’osservazione dei pazienti ricoverati: quelli affetti da alopecia androgenetica erano in percentuale molto di più degli altri.più a rischio cola causa di un gene A determinare questo fenomeno sono, secondo quanto evidenziato dai ricercatori, motivi genetici: i geni alla base della ...

Advertising

peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - amnestyitalia : Covid-19, gli Usa sostengono la deroga temporanea ai brevetti per i vaccini - elena_milanese : Da lunedì prenotazioni per gli over 50 in Lombardia - unicamillus : ?? Pass Vaccinale, tornano gli spostamenti in tempo Covid - a cura della redazione UniCamillus -