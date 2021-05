Concorso Infermieri Ausl Pescara, 100 posti a tempo indeterminato: come partecipare (Di venerdì 7 maggio 2021) Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio 2021, è indetto un Concorso, per titoli ed esami, per Infermieri, categoria D, per la copertura di 100 posti a tempo indeterminato presso l’Ausl di Pescara. Dei posti messi a Concorso, 30 sono riservati ai volontari delle Forze Armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare al Concorso, come fare domanda e come si svolgeranno le prove d’esame. Tutte le novità sui concorsi comparto sanità Concorso Infermieri Ausl Pescara: requisiti Per ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 maggio 2021) Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio 2021, è indetto un, per titoli ed esami, per, categoria D, per la copertura di 100presso l’di. Deimessi a, 30 sono riservati ai volontari delle Forze Armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti peralfare domanda esi svolgeranno le prove d’esame. Tutte le novità sui concorsi comparto sanità: requisiti Per ...

Nurse24it : Pubblicato in #GazzettaUfficiale il #concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Azienda Ospedaliera “S. Croce E Carle” di Cuneo: concorso per infermieri: Concorso pubblico, per titoli ed es… - NurseTimes : ?? Nurse Times Azienda Ospedaliera “S. Croce E Carle” di Cuneo: concorso per infermieri: Concorso pubblico, per tito… - dosumma : RT @Nurse24it: Concorso #infermieri, 3 posti in provincia di #Cuneo Pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Scadenza 03-06-2021 - dosumma : RT @Nurse24it: #Concorso pubblico #infermieri, 1 posto in provincia di #Trento ?? SCADE IL 4 GIUGNO: -