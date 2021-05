Compleanno amaro per Barbara d’Urso: niente più Domenica Live? (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica Live potrebbe chiudere definitivamente alla fine di questa stagione televisiva: per Dagospia Barbara d’Urso ha le domeniche contate Quella che sta per concludersi è stata una stagione televisiva decisamente complicata per Barbara d’Urso: a qualche settimana dalla chiusura di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice napoletana potrebbe dover presto rinunciare ad un altro dei suoi programmi: Domenica Live. Alla base della decisione di Mediaset di chiudere il programma di infotainment della Domenica pomeriggio di Canale 5, a leggere Dagospia, ci sarebbe una questione di ascolti: troppo bassi rispetto alla concorrenza di Mara Venier su Raiuno (gravitano attorno al 10-12% a puntata, ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021)potrebbe chiudere definitivamente alla fine di questa stagione televisiva: per Dagospiaha le domeniche contate Quella che sta per concludersi è stata una stagione televisiva decisamente complicata per: a qualche settimana dalla chiusura di– Non è la, la conduttrice napoletana potrebbe dover presto rinunciare ad un altro dei suoi programmi:. Alla base della decisione di Mediaset di chiudere il programma di infotainment dellapomeriggio di Canale 5, a leggere Dagospia, ci sarebbe una questione di ascolti: troppo bassi rispetto alla concorrenza di Mara Venier su Raiuno (gravitano attorno al 10-12% a puntata, ...

