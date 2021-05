Chiesto il processo per i genitori e la sorella di Matteo Renzi (Di venerdì 7 maggio 2021) . L’accusa riguarda reati di natura fiscale. La richiesta della Procura di Firenze è stata quanto mai chiara: processare Tiziano Renzi, Laura Bovoli e Matilde Renzi. La Procura accusa infatti i genitori e la sorella dell’ex premier di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi. Ti potrebbe interessare anche-> Governo, Renzi incensa Draghi: “Sono felice che sia lui a guidare il Paese” Per questo motivo è stato Chiesto il rinvio a giudizio dei tre, in qualità rispettivamente dell’amministratore di fatto e del rappresentante legale della società di famiglia Eventi 6 srl. Per gli stessi reati è stato Chiesto il rinvio a giudizio di Matilde Renzi, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) . L’accusa riguarda reati di natura fiscale. La richiesta della Procura di Firenze è stata quanto mai chiara: processare Tiziano, Laura Bovoli e Matilde. La Procura accusa infatti ie ladell’ex premier di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi. Ti potrebbe interessare anche-> Governo,incensa Draghi: “Sono felice che sia lui a guidare il Paese” Per questo motivo è statoil rinvio a giudizio dei tre, in qualità rispettivamente dell’amministratore di fatto e del rappresentante legale della società di famiglia Eventi 6 srl. Per gli stessi reati è statoil rinvio a giudizio di Matilde, ...

