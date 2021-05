Brasile, 25 morti e due feriti in operazione anti-droga in favela a Rio: ci sono anche due civili (Di venerdì 7 maggio 2021) Brasile, 25 morti e due feriti in operazione anti-droga in favela a Rio. Continua a crescere il drammatico bilancio della vittime e dei feriti al culmine dell’operazione anti-droga svolta questa mattina all’alba in una favela a Rio de Janeiro in Brasile. Almeno 200 gli agenti di polizia coinvolti nel blitz a Jacarezinho, nella zona nord della capitale, per smantellare il Comando Vermelho, gruppo criminale che controlla in narcotraffico nella favela. Alcuni dei narcos si sono nascosti nella metropolitana tra i civili, rimasti feriti da alcune pallottole vaganti. È di almeno venticinque ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 7 maggio 2021), 25e dueinina Rio. Continua a crescere il drammatico bilancio della vittime e deial culmine dell’svolta questa mattina all’alba in unaa Rio de Janeiro in. Almeno 200 gli agenti di polizia coinvolti nel blitz a Jacarezinho, nella zona nord della capitale, per smantellare il Comando Vermelho, gruppo criminale che controlla in narcotraffico nella. Alcuni dei narcos sinascosti nella metropolitana tra i, rimastida alcune pallottole vag. È di almeno venticinque ...

