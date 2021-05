Binetti: omosessualità devianza? Per me oggi è scelta personale (Di venerdì 7 maggio 2021) "Allora, se lei prende il Dsm (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ndr), che è il manuale nel quale è contenuta tutta la diagnostica delle patologie, di tipo psicologico - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "Allora, se lei prende il Dsm (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ndr), che è il manuale nel quale è contenuta tutta la diagnostica delle patologie, di tipo psicologico - ...

Ultime Notizie dalla rete : Binetti omosessualità Binetti: omosessualità devianza? Per me oggi è scelta personale Oggi come oggi l'omosessualità è un comportamento che appartiene a uno stile di vita personale": lo ha affermato Paola Binetti, senatrice Udc e tra i primi firmatari della proposta di centro - destra ...

La senatrice Paola Binetti sponsor del premier Conte ...Binetti. Nel 2007 la senatrice venne denunciata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli per aver affermato nel corso di Tetris, una trasmissione che andava in onda su La7, che l'omosessualità ...

