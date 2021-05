Banco BPM | scende l’utile Rialzo finito a Piazza Affari?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Il settore bancario italiano ha beneficiato sia delle enormi iniezioni di liquidità da parte della Bce, sia della nomina di Mario Draghi a Presidente del Consiglio, chiamato a traghettare l’Italia fuori da una crisi economica molto grave, generata dalla pandemia ancora in corso. Nell’ultimo anno l’indice FTSE All Share Banks ha guadagnato il 59,55% e il 38,39% negli ultimi sei mesi, scambiando attualmente a 9.011,96 punti. Il recupero c’è stato, ma siamo ancora molto lontani dai valori di aprile 2018, quando l’indice del settore bancario italiano aveva superato 12.500 punti. Il settore bancario italiano è riuscito a salvarsi, ma le sofferenze e i crediti deteriorati sono destinati ad aumentare perché l’economia reale italiana è rimasta ferma per molto tempo e fa ancora fatica a rimettersi in moto, con perdite devastanti in settori trainanti, come ad esempio quello ...