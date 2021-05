Baggio: «Mai stato uno alla Totti. Ancora non mi perdono una cosa» (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto Baggio ha rilasciato una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica. Le sue parole La nuova vita di Roberto Baggio è lontana dal mondo del calcio. Le sue parole rilasciata a La Repubblica fanno capire il perchè dell’allontanamento consapevole del Divin Codino. RITIRO – «Non sono mai stato come Totti, anzi. Lui non avrebbe mai smesso, io lo sapevo e gli consigliai: gioca finchè puoi. Ma per me non era la stessa cosa. è così anche Ibrahimovic. Io invece non vedevo l’ora di smettere, lasciare mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo troppo male, dolore fisico: quando da Brescia rientravo a casa non riuscivo ad uscire dall’auto e chiamavo mia moglie che mi aiutava ad aggrapparmi al letto» USA ’94 – «Ancora non mi perdono il rigore sbagliato nel 94?. Avrei preferito che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Robertoha rilasciato una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica. Le sue parole La nuova vita di Robertoè lontana dal mondo del calcio. Le sue parole rilasciata a La Repubblica fanno capire il perchè dell’allontanamento consapevole del Divin Codino. RITIRO – «Non sono maicome, anzi. Lui non avrebbe mai smesso, io lo sapevo e gli consigliai: gioca finchè puoi. Ma per me non era la stessa. è così anche Ibrahimovic. Io invece non vedevo l’ora di smettere, lasciare mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo troppo male, dolore fisico: quando da Brescia rientravo a casa non riuscivo ad uscire dall’auto e chiamavo mia moglie che mi aiutava ad aggrapparmi al letto» USA ’94 – «non miil rigore sbagliato nel 94?. Avrei preferito che ...

