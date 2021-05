Annunziata: “Rai editore ma rappresenta Stato, incidente Fedez innegabile” (Di venerdì 7 maggio 2021) “E’ vero, come sottolinea Giuseppe Laterza, che la Rai è un editore; ma la Rai è un editore pubblico, non è un privato ma rappresenta lo Stato al suo livello più alto, con il Tesoro azionista di riferimento e con la legge di riforma della governance che assegna al Governo il diritto a nominare direttamente le due figure apicali: presidente e amministratore delegato; mentre il Parlamento è chiamato a scegliere il ‘board’ dell’azienda sulla base del curriculum presentato. E’ tutto il mondo politico che si rappresenta attraverso la Rai”. E’ quanto osserva Lucia Annunziata ex presidente Rai e già direttrice del Tg3, ora responsabile del programma ‘In mezz’ora’ su Rai3, intervenendo all’AdnKronos sulla presa di posizione espressa dall’editore Laterza in relazione al caso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “E’ vero, come sottolinea Giuseppe Laterza, che la Rai è un; ma la Rai è unpubblico, non è un privato maloal suo livello più alto, con il Tesoro azionista di riferimento e con la legge di riforma della governance che assegna al Governo il diritto a nominare direttamente le due figure apicali: presidente e amministratore delegato; mentre il Parlamento è chiamato a scegliere il ‘board’ dell’azienda sulla base del curriculum presentato. E’ tutto il mondo politico che siattraverso la Rai”. E’ quanto osserva Luciaex presidente Rai e già direttrice del Tg3, ora responsabile del programma ‘In mezz’ora’ su Rai3, intervenendo all’AdnKronos sulla presa di posizione espressa dall’Laterza in relazione al caso ...

