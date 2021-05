Anche le dive hanno il diritto di invecchiare: la lezione di vita di Julia Roberts (Di venerdì 7 maggio 2021) Probabilmente, là fuori, c’è ancora qualcuno che crede che non sia nostro il diritto di invecchiare, di mostrare le nostre rughe, i fili argentati che cominciano a moltiplicarsi tra i capelli. Forse queste persone credono che il nostro valore è commisurato alla bellezza, alla sensualità e alla tonicità, e una volta perse queste, non valiamo più niente. Del resto se così non fosse, come possiamo spiegare chi ha mosso critiche e giudizi nei confronti di Julia Roberts, solo perché ha avuto l’ardire di invecchiare. NeAnche una delle attrici più famose, richieste e celebrate di Hollywood può avere questo diritto, a quanto pare. A raccontare le critiche mosse, sull’età che avanza, è stata proprio la donna dal sorriso più bello del mondo dopo aver ricevuto alcuni commenti ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021) Probabilmente, là fuori, c’è ancora qualcuno che crede che non sia nostro ildi, di mostrare le nostre rughe, i fili argentati che cominciano a moltiplicarsi tra i capelli. Forse queste persone credono che il nostro valore è commisurato alla bellezza, alla sensualità e alla tonicità, e una volta perse queste, non valiamo più niente. Del resto se così non fosse, come possiamo spiegare chi ha mosso critiche e giudizi nei confronti di, solo perché ha avuto l’ardire di. Neuna delle attrici più famose, richieste e celebrate di Hollywood può avere questo, a quanto pare. A raccontare le critiche mosse, sull’età che avanza, è stata proprio la donna dal sorriso più bello del mondo dopo aver ricevuto alcuni commenti ...

