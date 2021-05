Amore Criminale e Sopravvissute su Rai 3: storie di donne che oltrepassano lo schermo (Di venerdì 7 maggio 2021) Amore Criminale e Sopravvissute sono due programmi di punta della rete, qualitativamente parlando. E se a confermare il perfetto confezionamento dei due programmi, ci sono anche gli ascolti, la soddisfazione è doppia. Ma non per una questione di numeri ma per l’importanza di arrivare a più persone possibili, a più donne possibili. Ma troppi saranno gli inviti a denunciare, mai troppe saranno le testimonianze di donne che ce l’hanno fatta a invitano a non cedere, di famiglie che raccontano il dramma di un Amore malato, conclusosi con un femminicidio. Purtroppo è ben chiaro a tutti che le storie di dipendenza, di Amore malato, non smetteranno di accompagnarci, neppure oggi, che di queste vicende si parla sempre più spesso in tv, sui giornali, in radio, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021)sono due programmi di punta della rete, qualitativamente parlando. E se a confermare il perfetto confezionamento dei due programmi, ci sono anche gli ascolti, la soddisfazione è doppia. Ma non per una questione di numeri ma per l’importanza di arrivare a più persone possibili, a piùpossibili. Ma troppi saranno gli inviti a denunciare, mai troppe saranno le testimonianze diche ce l’hanno fatta a invitano a non cedere, di famiglie che raccontano il dramma di unmalato, conclusosi con un femminicidio. Purtroppo è ben chiaro a tutti che ledi dipendenza, dimalato, non smetteranno di accompagnarci, neppure oggi, che di queste vicende si parla sempre più spesso in tv, sui giornali, in radio, ...

Advertising

Unf_Tweet : - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 6 Maggio 2021· Un Passo dal Cielo (21.8%) doppia il meglio di Pio e Amedeo (11%). Cresce Amo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - marziarosy : @M49liberorso Come un titolo di un programma: amore criminale. -