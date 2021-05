Al via domani la Finn Gold Cup, in gara Colaninno e Iovenitti (Di venerdì 7 maggio 2021) Partono domani e si protrarranno fino al 12 maggio a Porto le gare della Finn Gold Cup. Il trofeo, giunto alle sua 65esima edizione, è considerato un’icona degli sport velici e vincerlo è ritenuto di pari o superiore difficoltà che aggiudicarsi una medaglia olimpica. Per l’Italia in gara Colaninno e Iovenitti. Per molto atleti la Finn Gold Cup è anche l’ultima occasione di guadagnarsi un biglietto per Tokyo: in palio c’è un posto alle Olimpiadi per gli atleti europei e uno per quelli africani. In gara ci sono 59 velisti provenienti da 33 nazioni. La Coppa di Porto segue l’ultima edizione del 2019 a Melbourne poi, come molte competizioni, la Finn ha dovuto prendersi una pausa forzata a causa del ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 7 maggio 2021) Partonoe si protrarranno fino al 12 maggio a Porto le gare dellaCup. Il trofeo, giunto alle sua 65esima edizione, è considerato un’icona degli sport velici e vincerlo è ritenuto di pari o superiore difficoltà che aggiudicarsi una medaglia olimpica. Per l’Italia in. Per molto atleti laCup è anche l’ultima occasione di guadagnarsi un biglietto per Tokyo: in palio c’è un posto alle Olimpiadi per gli atleti europei e uno per quelli africani. Inci sono 59 velisti provenienti da 33 nazioni. La Coppa di Porto segue l’ultima edizione del 2019 a Melbourne poi, come molte competizioni, laha dovuto prendersi una pausa forzata a causa del ...

