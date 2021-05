Zazzaroni | “Di Spalletti non so | ma non escludo Sarri o Allegri a Napoli”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il giornalista Ivan, ha parlato del futuro allenatore delai microfoni di radio Crc Sunon ho notizie particolari so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis, quando ha chiamato diversi allenatori. Per ilnon escluderei le piste. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a, il tecnico toscano ci penserebbe con attenzione. De Zerbi è vicino alla Shakhtar. Non ha ancora dato il suo sì definitivo, ma la sua idea è ripercorrere le orme di Ranieri con tante esperienze all’estero. Per il direttore del Corriere dello Sport non c’è possibilità per un proseguimento dell’avventura di Gattuso alNon credo che Rino resti sulla panchina del ...