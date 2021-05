Wta 1000 Madrid 2021: Sabalenka travolge Pavlyuchenkova e approda in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Vittoria agevole per Aryna Sabalenka, che supera Anastasia Pavlyuchenkova per 6-2 6-3 e si qualifica per la finale del Wta 1000 di Madrid 2021. Successo maturato in appena 65 minuti di gioco per la bielorussa, che raggiunge nell’atto conclusivo Ashleigh Barty e proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita poche settimane fa a Stoccarda. Semifinale a senso unico che ha visto la quinta testa di serie dominare il lungo e in largo ed essere sempre in controllo delle operazioni. Gara perfetta fino al 6-2 5-0 per Sabalenka, che si distrae leggermente e subisce una mini-rimonta. Poco male visto che pochi giochi dopo Aryna ipoteca la vittoria e stacca il pass per la finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Vittoria agevole per Aryna, che supera Anastasiaper 6-2 6-3 e si qualifica per ladel Wtadi. Successo maturato in appena 65 minuti di gioco per la bielorussa, che raggiunge nell’atto conclusivo Ashleigh Barty e proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita poche settimane fa a Stoccarda. Semia senso unico che ha visto la quinta testa di serie dominare il lungo e in largo ed essere sempre in controllo delle operazioni. Gara perfetta fino al 6-2 5-0 per, che si distrae leggermente e subisce una mini-rimonta. Poco male visto che pochi giochi dopo Aryna ipoteca la vittoria e stacca il pass per la. SportFace.

