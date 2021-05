Vaccini ai bambini, Fauci: 'Dosi a ogni età entro fine anno' (Di giovedì 6 maggio 2021) I contro il 19 potrebbero venire approvati per le persone di ogni età, inclusi i più piccoli, entro fine anno o al massimo all'inizio del 2022. L'immunologo fa sapere che è questo l'obiettivo, ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) I contro il 19 potrebbero venire approvati per le persone dietà, inclusi i più piccoli,o al massimo all'inizio del 2022. L'immunologo fa sapere che è questo l'obiettivo, ...

Advertising

Osmin__ : @luci69dc @2631925 Mi scusi signora Luci ma i comunisti mangiavano i bambini e usavano le loro ossa per fare dei va… - RobertoZucchi11 : RT @WCostituzione: Vogliono imporre l'obbligo dei #VacciniCovid ai bambini. Ma #chilhavisto un rapporto sugli effetti del protocollo sperim… - simpli_cissimus : Vaccini, non erano soddisfatti, adesso tocca ai bambini - Bossina8 : RT @LauraCarrese: Non permettete che facciano i loro 'vaccini' ai bambini ed ai ragazzi. A qualunque costo. - LauraCarrese : Non permettete che facciano i loro 'vaccini' ai bambini ed ai ragazzi. A qualunque costo. -