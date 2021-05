Uomini e Donne verso la chiusura: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata del dating show (Di giovedì 6 maggio 2021) A Uomini e Donne è giunto il momento delle scelte in vista della chiusura del programma. Il dating show potrebbe tenere compagnia ai suoi fedeli spettatori ancora per poco. Pare infatti che la stagione 2020/2021 si potrebbe concludere prima dell’arrivo dell’estate. Uomini e Donne verso la conclusione La primavera porta aria di cambiamenti in Mediaset. Nelle prossime settimane infatti vedremo la conclusione di alcuni dei programmi più amati dai telespettatori. Amici di Maria De Filippi è ormai giunto al momento della semifinale, che andrà in onda questo sabato. L’Isola dei Famosi potrebbe invece durare qualche giorno in più del previsto, tenendo compagnia al pubblico fino al 2 giugno. Anche la produzione di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Aè giunto il momento delle scelte in vista delladel programma. Ilpotrebbe tenere compagnia ai suoi fedeli spettatori ancora per poco. Pare infatti che la stagione 2020/2021 si potrebbe concludere prima dell’arrivo dell’estate.la conclusione La primavera porta aria di cambiamenti in Mediaset. Nelle prossime settimane infatti vedremo la conclusione di alcuni dei programmi più amati dai telespettatori. Amici di Maria De Filippi è ormai giunto al momento della semifinale, cheinquesto sabato. L’Isola dei Famosi potrebbe invece durare qualche giorno in più del previsto, tenendo compagnia al pubblico fino al 2 giugno. Anche la produzione di ...

