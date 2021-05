Una compagnia aerea per la Sardegna

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente della RegioneChristian Solinas e i sindacati confederali condividono il progetto per la creazione dellaRegional, che dovrebbe essere l’erede di Air Italy e salvare i posti di lavoro del vettore in liquidazione. Dopo l’incontro che si è svolto ieri in Regione, il presidente Solinas ha contattato il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, in merito all’applicazione della cassa integrazione per i lavoratori. Cassa integrazione in imminente scadenza e che riguarda 1383 dipendenti su cui incombe l’ incubo del licenziamento. Secondo Solinas, quella di Air Italy è una grande vertenza nazionale che non può essere derubricata a vicenda regionale. Ragion per cui il governatore sardo chiede di garantire gli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2021. La ...