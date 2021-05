Un libro per non rassegnarci ai gabbiani che comandano su Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Viktor Sklovskij sosteneva che la buona letteratura strappa il velo di abitudini che ci ottunde la vista sulla sostanza delle cose e restituisce freschezza e intensità alle cose viste, come se fosse la prima volta. In uno dei racconti raccolti nel libro “Animal spirit” (Mondadori), Francesca Marciano esorta noi che viviamo a Roma a fare più attenzione a “ciò che accade sopra la nostra testa”, a capire, uscendo dalla routine che ci narcotizza, che sopra la città “il cielo è un universo molto trafficato nel quale succede sempre qualcosa”: l’invasione dei gabbiani che ormai ci siamo acconciati a considerare normale. Ma normale non è, ci fa capire Francesca Marciano nel racconto “Potrebbero esserci spargimenti di sangue”. Non è normale quel volteggiare aggressivo e perennemente minaccioso di gabbiani dagli “artigli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Viktor Sklovskij sosteneva che la buona letteratura strappa il velo di abitudini che ci ottunde la vista sulla sostanza delle cose e restituisce freschezza e intensità alle cose viste, come se fosse la prima volta. In uno dei racconti raccolti nel“Animal spirit” (Mondadori), Francesca Marciano esorta noi che viviamo aa fare più attenzione a “ciò che accade sopra la nostra testa”, a capire, uscendo dalla routine che ci narcotizza, che sopra la città “il cielo è un universo molto trafficato nel quale succede sempre qualcosa”: l’invasione deiche ormai ci siamo acconciati a considerare normale. Ma normale non è, ci fa capire Francesca Marciano nel racconto “Potrebbero esserci spargimenti di sangue”. Non è normale quel volteggiare aggressivo e perennemente minaccioso didagli “artigli ...

Advertising

Avvenire_Nei : Livatino, la vita per la giustizia. Un messaggio di papa Francesco ai ragazzi - MazzucatoM : Oggi, alle ore 18:30 (CET), sarò in diretta insieme a @federicofubini, moderati da @GioMelandri, sul canale FB e su… - DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - Louisismysun_H : RT @meetmeintheblue: Mi sembra assurdo dover scrivere che ovviamente non permetto la stampa su siti terzi delle mie ff, nè che stampiate il… - uPJT5YfFyUPAEnO : RT @Soffotcka: 'Perdono in anticipo i russi per tutto quello che faranno con questo paese quando verranno qui, assolutamente tutto'... trat… -