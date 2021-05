Tutto per la ristorazione su Allforfood.com: preventivi gratuiti, promozioni e qualità italiana (Di giovedì 6 maggio 2021) La ristorazione, come molti altri settori, richiede strumenti performanti e in grado di resistere nel lungo periodo all’usura dell’utilizzo quotidiano. Ecco perché Allforfood.com ha scelto esclusivamente prodotti di qualità per la sua offerta di oltre 40.000 attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, per il 98% espressione di marchi italiani. A ciò vanno ad aggiungersi pratici preventivi online anche fai-da-te, trasporti assicurati e un supporto attivo anche nel post-vendita. Spinto dalla passione per il Made in Italy, lo store presenta quasi esclusivamente prodotti di provenienza nazionale. Quelli di importazione sono meno del 2%, selezionati con la massima cura per fornire al cliente la medesima efficienza garantita dalla proposta italiana. A comporre l’offerta sono Fimar, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021) La, come molti altri settori, richiede strumenti performanti e in grado di resistere nel lungo periodo all’usura dell’utilizzo quotidiano. Ecco perché.com ha scelto esclusivamente prodotti diper la sua offerta di oltre 40.000 attrezzature dae macchine alimentari, per il 98% espressione di marchi italiani. A ciò vanno ad aggiungersi praticionline anche fai-da-te, trasporti assicurati e un supporto attivo anche nel post-vendita. Spinto dalla passione per il Made in Italy, lo store presenta quasi esclusivamente prodotti di provenienza nazionale. Quelli di importazione sono meno del 2%, selezionati con la massima cura per fornire al cliente la medesima efficienza garantita dalla proposta. A comporre l’offerta sono Fimar, ...

