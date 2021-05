Tokyo 2021, il CIO sottoscrive un’intesa con Pfizer e BioNTech: donati vaccini per gli atleti al via dei Giochi (Di giovedì 6 maggio 2021) Arrivano novità importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il CIO ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum d’intesa con Pfizer e BioNTech per la donazione di dosi del vaccino contro il Covid-19 per gli atleti al via del Giochi. Secondo quanto si apprende dalle cronache, saranno distribuite attraverso i Comitati nazionali che si coordineranno con i propri Governi. La consegna dovrebbe cominciare alla fine di maggio per far sì che i partecipanti ai Giochi ricevano le seconde dosi prima di giungere nella capitale giapponese, tenendo conto dell’inizio previsto il 23 luglio. “Questa donazione del vaccino è un altro strumento nella nostra ‘cassetta degli attrezzi’ di misure per contribuire a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici sicuri e protetti per tutti i ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Arrivano novità importanti in vista delle Olimpiadi di. Il CIO ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum d’intesa conper la donazione di dosi del vaccino contro il Covid-19 per glial via del. Secondo quanto si apprende dalle cronache, saranno distribuite attraverso i Comitati nazionali che si coordineranno con i propri Governi. La consegna dovrebbe cominciare alla fine di maggio per far sì che i partecipanti airicevano le seconde dosi prima di giungere nella capitale giapponese, tenendo conto dell’inizio previsto il 23 luglio. “Questa donazione del vaccino è un altro strumento nella nostra ‘cassetta degli attrezzi’ di misure per contribuire a rendere iOlimpici e Paralimpici sicuri e protetti per tutti i ...

